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ВСУ примут на вооружение арестованный российский ЗРК «Печора» (фото, видео)
Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Главной военной прокуратурой провели процедуру передачи Министерству обороны российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-125 «Печора», который в 2007−10 гг. служебные лица «Рособоронэкспорта» незаконно переместили через таможенную границу Украины в «комплекте» с 36 зенитными ракетами класса «земля-воздух» 5В27Д, полном боевом оснащении и с оборудованием.
Указанное вооружение РФ планировала поставить в Эритрею, в отношении которой действует международное эмбарго.
По факту перемещения следователями Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры открыли досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 201 Уголовного кодекса («Контрабанда»).
После завершения необходимых процессуальных действий конфискованное вооружение передается ВСУ.
Таким образом, армия получит на боевое дежурство современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона.
Справочно: ЗРК С-125 предназначен для обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов от ударов всех типов воздушного нападения, обеспечивает поражение бомбардировщиков, истребителей- бомбардировщиков, самолетов многоцелевого назначения и крылатых ракет. Зенитная управляемая ракета 5В27Д с увеличенной скоростью полета позволяет вести обстрел целей «вдогонку».
Напомним, ранее в Украине отказались от закупки комплексов мультимедийных тренажеров расчетов ЗРК «Бук-М1» для ВСУ. Такое решение было мотивировано сокращением расходов на закупки товаров, работ и услуг.
В то же время на вооружение ВСУ готовятся принять отечественную разработку — высокоточный ракетный комплекс «Ольха-М».
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