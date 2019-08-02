25.32 / 25.65 27.98 / 28.50
Киев: +22
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

ВСУ примут на вооружение арестованный российский ЗРК «Печора» (фото, видео)

16:43 2 августа 2019 77
С-125 «Печора»
Инф. «ФАКТОВ»

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Главной военной прокуратурой провели процедуру передачи Министерству обороны российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-125 «Печора», который в 2007−10 гг. служебные лица «Рособоронэкспорта» незаконно переместили через таможенную границу Украины в «комплекте» с 36 зенитными ракетами класса «земля-воздух» 5В27Д, полном боевом оснащении и с оборудованием.

Указанное вооружение РФ планировала поставить в Эритрею, в отношении которой действует международное эмбарго.

По факту перемещения следователями Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры открыли досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 201 Уголовного кодекса («Контрабанда»).

После завершения необходимых процессуальных действий конфискованное вооружение передается ВСУ.

Таким образом, армия получит на боевое дежурство современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона.

Справочно: ЗРК С-125 предназначен для обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов от ударов всех типов воздушного нападения, обеспечивает поражение бомбардировщиков, истребителей- бомбардировщиков, самолетов многоцелевого назначения и крылатых ракет. Зенитная управляемая ракета 5В27Д с увеличенной скоростью полета позволяет вести обстрел целей «вдогонку».

Напомним, ранее в Украине отказались от закупки комплексов мультимедийных тренажеров расчетов ЗРК «Бук-М1» для ВСУ. Такое решение было мотивировано сокращением расходов на закупки товаров, работ и услуг.

В то же время на вооружение ВСУ готовятся принять отечественную разработку — высокоточный ракетный комплекс «Ольха-М».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер