Украина

Украина отказалась от покупки мультимедийных тренажеров для армии: в сети волна возмущения

В Украине отказались от закупки комплексов мультимедийных тренажеров расчетов ЗРК «Бук-М1» для ВСУ. Такое решение минобороны приняло в связи с сокращением расходов на закупки товаров, работ и услуг. Напомним, после скандала с «Укрборонпромом» «армейскими закупками» заинтересовались правоохранительные органы.

Как сообщает Ukrainian Military Pages, ранее планировалось приобрести комплексы для обучения расчетов самоходной огневой установки (СВУ) 9А310М1 за 3,2 млн. гривен, пункта боевого управления (ПБУ) 9С470М1 за 2,125 млн. гривен, станции обнаружения целей (СВЦ) 9С18М1 за 532 тысячи гривен, а также комплекс моделирования боевой обстановки и воссозданию единого информационного пространства для обучения расчетов дивизиона по 2,137 млн. гривен.

В четверг, 25 июля, был опубликован протокол заседания тендерного комитета военной части А2860 об отмене всех четырех торгов в связи с сокращением расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг.

В сети по этому поводу появились гневные комментарии. Приверженцы различных политических сил обвиняют друг друга, прошлую и нынешнюю власть. Не обошлось без взаимных оскорблений.

«Излишнее имущество».

«Очень просто объясняется это. Чтобы опустить тарифы, поднять пенсии и выплаты бюджетникам — надо сокращать другие расходы. В первую очередь, силовиков, ВСУ, налоговую, таможенную службы, судейский корпус. Ничего личного — просто всенародная любовь поджимает. В результате мы вернемся к развалу, разврату и тотальной коррупции».

«Зеленое сокращение расходов».

«Переносить „офис“, за 300 лямов — это же важнее».

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце июня, следователи Государственного бюро расследований и Департамента защиты экономики Генпрокуратуры провели 40 обысков в рамках уголовного дела о закупке имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам.

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