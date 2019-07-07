Питание "золотое": туристы рассказали правду об отдыхе в Кирилловке (видео)

Общество и люди

Азовский курорт Кирилловка, который в этом году испытывает особенный наплыв отдыхающих, неприятно поразил украинцев высокими ценами на питание. Дело в том, что на турбазах, расположенных на популярной Федотовой косе, практически нет дешевого общепита.

Отдыхающие рассказали, что семье из трех человек с ребенком удалось снять довольно приличный номер за 640 гривен в сутки. Проблемы возникли с питанием. На базе отдыха оно не предусмотрено. В каждом номере есть небольшая кухонька с микроволновкой. Имеется на базе и большая кухня с плитами.

Но не все хотят заморачиваться на отдыхе с приготовлением пищи. Тогда курортникам приходится выкладывать немалые суммы за обеды и ужины. В частности, за суп, пюре, котлету и кусок рыбы в столовой нужно заплатить 180 гривен. Не трудно подсчитать, во сколько обойдется питание семьи с такими ценами.

А в оккупированный Крым в этом году едет даже меньше туристов, чем годом раньше. И причина не только в том, что люди не хотят отдыхать в месте, напичканном военной техникой. В последнее время отдых в Крыму, несмотря на отсутствие достойного сервиса (закрытые или разрушенные пляжи, нерешенная проблема с обеспечением водой и вывозом мусора), становится все дороже.

В России подсчитали, что самый дешевый отдых на полуострове на двоих составляет в неделю 53 356 рублей (22 212 гривен). Эта цена включает стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле. Гораздо дешевле можно отдохнуть в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре.

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