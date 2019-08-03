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Стрельба в Кирилловке: появились фото и видео с места событий
Преступники, устроившие смертельную стрельбу в курортном поселке Кирилловка Запорожской области, укрылись от правоохранителей на базе отдыха «Белуга», которое находится на косе Пересыпь. Полиция начала подготовку к штурму здания.
Отмечается также, что правоохранители, которых не пустили на частную территорию, попытались вести переговоры со стрелявшими преступниками.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Мелитопольском районе Запорожской области шестеро вооруженных автоматами людей в масках ворвались в дом фермера, где завладели более чем 600 тысячами гривен и золотыми украшениями семьи.
Фото: РИА Мелитополь
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