25.37 / 25.68 28.06 / 28.54
Киев: +18
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Стрельба в Кирилловке: появились фото и видео с места событий

16:39 3 августа 2019 1713
Кирилловка
Инф. «ФАКТОВ»

Преступники, устроившие смертельную стрельбу в курортном поселке Кирилловка Запорожской области, укрылись от правоохранителей на базе отдыха «Белуга», которое находится на косе Пересыпь. Полиция начала подготовку к штурму здания.

Отмечается также, что правоохранители, которых не пустили на частную территорию, попытались вести переговоры со стрелявшими преступниками.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Мелитопольском районе Запорожской области шестеро вооруженных автоматами людей в масках ворвались в дом фермера, где завладели более чем 600 тысячами гривен и золотыми украшениями семьи.

Фото: РИА Мелитополь

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер