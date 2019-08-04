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Мир

При разгоне митинга в Москве засветился экс-командир киевского "Беркута": опубликовано видео

8:37 4 августа 2019 324
Беркут
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть попало видео, снятое 3 августа в Москве во время разгона мирных протестующих за честные и свободные выборы в России. На видео попал бывший заместитель командира киевского «Беркута» Сергей Кусюк.

Напомним, Сергей Кусюк также разгонял протестные митинги в Москве в День России в 2017 году.

Как писали «ФАКТЫ», 3 августа в Москве начался второй этап акции оппозиции «За свободные выборы». Полиция сразу начала задержания участников. По свидетельству очевидцев, полицейские задерживают даже случайных прохожих.

В числе первых «повязали» одного из лидеров оппозиции Любовь Соболь. Также полицейские остановили и жестоко избили велосипедиста, который проезжал мимо митингующих. Досталось и человеку, который защищал действия Росгвардии.

Первый этап акций протеста 27 июля также отметился небывалой жестокостью силовиков, а московские суды приговорили к арестам более 60 человек. В т.ч. под арестом оказался Алексей Навальный. Ему дали 30 суток. Не спасло оппозиционера даже то, что ему потребовалась срочная медицинская помощь.

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