Украина

"Настоящий бандеровец": в сети бурно обсуждают участие Кусюка в разгоне митинга в Москве

Бывший заместитель командира киевского «Беркута» Сергей Кусюк был замечен среди российских полицейских, участвовавших в разгоне мирного протеста в Москве 3 августа.

Видео с Кусюком попало в сеть и вызвало бурное обсуждение.

«Сергей Кусюк — настоящий бандеровец. Сначала тайно спонсировал ячейку Правого сектора в Киеве, а потом вызвался поехать в Россию с секретной миссией избивать россиян на митингах. Спасибо герою, по возвращении на Родину его ждёт награда. А пока береги себя, Сережа», — иронизирует Anton Hodza в Facebook.

«Бывший командир „Беркута“ Кусюк, который теперь служит в Москве и избивает российских оппозиционеров, на самом деле скрытый бандеровец. Просто он реализовал хитрую многоходовочку, и теперь безнаказанно избивает русских, да ещё и получает за это щедрое финансовое вознаграждение», — пишет блогер Денис Казанский в Twitter.

«Правый сектор в Москве не пройдет», — добавил Михаил Голубь в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», Сергей Кусюк также разгонял протестные митинги в Москве в День России в 2017 году.

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