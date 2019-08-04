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В Одесской области перекрыли трассу государственного значения: схема объезда
После сильного ливня, обрушившегося на Одесскую область в субботу, 3 августа, на автомобильной дороге государственного значения Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши произошел обвал.
Из-за потока дождевых вод на 51 км трассы частично подмыло земляное полотно и проезжую часть.
На трассе ввели временное ограничение движения.
Служба автомобильных дорог в Одесской области опубликовала схему объезда по дороге Н-33 — Каролино-Бугаз — Грибовка — Санжийка — М-27.
Напомним, в Белгород-Днестровском Одесской области в яму на размытую потоками воды дороге упала машина. Пострадали водитель и трое пассажиров, среди которых ребенок — у всех травмы различной степени тяжести.
А 30 июля на Одессу обрушилась песчаная буря, город также оказался затопленным после сильного ливня.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!