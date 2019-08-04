25.40 / 25.64 28.14 / 28.51
Киев: +18
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одесской области перекрыли трассу государственного значения: схема объезда

19:33 4 августа 2019 328
обвал на трассе
Инф. «ФАКТОВ»

После сильного ливня, обрушившегося на Одесскую область в субботу, 3 августа, на автомобильной дороге государственного значения Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши произошел обвал.

Из-за потока дождевых вод на 51 км трассы частично подмыло земляное полотно и проезжую часть.

На трассе ввели временное ограничение движения.

Служба автомобильных дорог в Одесской области опубликовала схему объезда по дороге Н-33 — Каролино-Бугаз — Грибовка — Санжийка — М-27.

Напомним, в Белгород-Днестровском Одесской области в яму на размытую потоками воды дороге упала машина. Пострадали водитель и трое пассажиров, среди которых ребенок — у всех травмы различной степени тяжести.

А 30 июля на Одессу обрушилась песчаная буря, город также оказался затопленным после сильного ливня.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер