В Одесской области перекрыли трассу государственного значения: схема объезда

Происшествия

После сильного ливня, обрушившегося на Одесскую область в субботу, 3 августа, на автомобильной дороге государственного значения Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши произошел обвал.

Из-за потока дождевых вод на 51 км трассы частично подмыло земляное полотно и проезжую часть.

На трассе ввели временное ограничение движения.

Служба автомобильных дорог в Одесской области опубликовала схему объезда по дороге Н-33 — Каролино-Бугаз — Грибовка — Санжийка — М-27.

Напомним, в Белгород-Днестровском Одесской области в яму на размытую потоками воды дороге упала машина. Пострадали водитель и трое пассажиров, среди которых ребенок — у всех травмы различной степени тяжести.

А 30 июля на Одессу обрушилась песчаная буря, город также оказался затопленным после сильного ливня.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter