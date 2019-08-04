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Украина

Синоптик рассказала, когда в Украине закончатся дожди и снова потеплеет

15:57 4 августа 2019 191
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Инф. «ФАКТОВ»

В начале следующей недели в Украину начнет возвращаться летнее тепло. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам понедельник еще останется под властью циклона, который постепенно покинет территорию страны.

Ветер 5 августа уже утихнет, перейдет в умеренный и даже незначительный. Разве что на востоке Украины какой-то отголосок сильного ветра еще останется.

«Дожди завтра будут слабохарактерными — то локальные, то с грозами, а при грозах на юге и юго-востоке могут лить кратковременно, то испугаются солнца и спрячутся за светилом. До умеренных дождей может дойти в западных областях», — пишет Диденко в в Facebook.

Она отмечает, что без дождей останется на юге только Одесская область, которая сильно пострадала в последние дни.

5 августа в большинстве областей Украины ожидается днем ​​17 + 24 градуса, на юге и на Закарпатье до +26 градусов. А ближайшая ночь будет по-осеннему холодной на севере и северо-востоке — до + 8 + 12 градусов.

В Киеве в понедельник ночью и утром температура будет +10 -+11 градусов. Днем поднимется до +20 градусов.

Но день обещает быть солнечным и преимущественно без осадков. Ветер утихнет.

Синоптик прогнозирует, что со вторника-среды в Украине ожидается существенное потепление.

О погоде в Украине в августе читайте в материале «ФАКТОВ»: «Вместо жары будут дожди: синоптики рассказали, какой буде погода в августе».

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