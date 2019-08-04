Воды по окна: в сети показали видео нового бедствия в Крыму

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Второй раз за две недели на оккупированный Крым обрушились сильные ливни, которые привели к масштабному потопу.
Как сообщает «Информационное сопротивление», в эти выходные гроза, ливень и шквалистый ветер накрыли Керчь. В городе вода подтопила дома, протекли крыши некоторых многоэтажек. По улицам текли грязевые потоки.
В сложной ситуации оказались жители села Приозерное, где затопило около 15 домов. Из-за переполненного ставка жители опасаются прорыва дамбы.
В то же время, на сайте крымского МЧС сообщений о подтоплениях в Керчи нет. Их нет и на официальных ресурсах керченской власти.
Напомним, после сильного ливня, обрушившегося на Одесскую область в субботу, 3 августа, автомобильную дорогу государственного значения Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши, где произошел обвал, перекрыли.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце июля от шквалистого ветра и ливня с грозой пострадал Киев. А в Ровно сильный дождь залил улицы и авторассы.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..