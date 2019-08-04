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Супрун рассказала о пользе и вреде пальмового масла
Вред или польза пальмового масла для здоровья неоднозначны. Так считает министр охраны здоровья Ульяна Супрун, которая недавно объясняла украинцам, как бороться с висцеральным жиром.
Пальмовое масло производят из плодов красной пальмы. Странами- производителями являются Малайзия и Индонезия. Сами же пальмы затем вырубают, и сжигают остатки. Это увеличивает выбросы углекислого газа и приводит к локальному загрязнению воздуха, из-за чего увеличивается частота болезней глаз, кожи и легких. Для посадки новых плантаций вырубают все больше первоначальных лесов.
По словам Супрун, в основном, мы сталкиваемся уже с рафинированными и разделенными фракциями пальмового масла или даже маргаринами на основе пальмового масла.
Две трети пальмового масла, производимого в мире, становится продуктами питания. Пальмовое масло, его фракции или маргарины на его основе входят прежде всего в состав дешевых сладостей, низко качественных сыров, а также дешевых шоколадных кремов. Сладости вредны высоким гликемическим индексом, высоким содержанием жиров, и отсутствием необходимых нам нутриентов и клетчатки. Маргарины с пальмовым маслом вредны, потому что в маргаринах транс-жиры. Поэтому лучше выбирать качественный черный шоколад, ягоды или готовить домашние сладости.
Пальмовое масло используют для приготовления блюд во фритюре. И проблема прежде всего не в пальмовом масле как таковом, а в глубоком жарке, многократном прогреве, и большой доле жиров в рационе с картофелем фри и донатами. Эта опция, напоминая Супрун, очень нездоровая.
Пальмовое масло может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку в нем много насыщенных жирных кислот. Угроза прежде всего касается людей старшего возраста с историей сердечно-сосудистых болезней и с избыточным весом.
«Пока нельзя сказать, что „пальмовое масло вызывает инфаркты в большей степени, чем остальные продукты“, ведь оценить, сколько его ест человек, трудно — оно в ряде продуктов, а насыщенные жирные кислоты присутствуют также в молочной продукции и мясе. Критическим для здоровья сердца и сосудов является не само пальмовое масло, а насыщенные жирные кислоты как таковые», — пишет медик.
Качественный состав пальмового масла ближе к грудному молоку, чем состав коровьего, и пока нет данных о связи потребления жиров в составе прикорма или еды маленьких детей и последующим ожирением или развитием диабета.
«Поэтому пальмовое масло в детской смеси — это не яд, но грудное молоко и прикорм „нормальной едой“ — лучше»,— отмечает медик.
Супрун в очередной раз напоминает, что вред для здоровья кроется в длительном потреблении продуктов с большим содержанием жиров (или жиров и сахаров одновременно), будь то фритюр на пальмовом масле или мороженое на сливочном масле.
Для сохранения собственного здоровья медик советует делать следующее:
вместо сладостей выбирать фрукты и качественный шоколад
не есть жареные во фритюре блюда, и как можно меньше жарить
заправлять салаты маслом или йогуртом и горчицей
отказаться от курения и злоупотребления алкоголем
делать «мороженое» из бананов, тахини (кунжутной пасты), какао и фруктов
забыть вкус блинчиков или вафель с шоколадным кремом известных фирм.
Ранее руководитель Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как можно распознать состояние инфаркта и вовремя вызвать медицинскую помощь,
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?