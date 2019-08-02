Супрун рассказала, как спастись при инфаркте

Здоровье и медицина

Руководитель минздрава Ульяна Супрун рассказала, как можно распознать состояние инфаркта и вовремя вызвать медицинскую помощь, когда важна каждая минута.

«Инфаркт происходит, когда поставки крови к сердцу на определенном участке становятся критическими или прекращаются. Причина этому — прежде всего, сужение коронарных сосудов из-за атеросклероза или тромба. Участок сердца, не получающий кислород, постепенно умирает — развивается его некроз», — пишет медик.

Она напомнила, если человек чувствует интенсивную постоянную боль за грудиной, которая не прекращается после приема нитроглицерина и длится более 15 минут, надо как можно быстрее вызвать экстренную помощь и звонить «103».

По ее словам, лечение надо проводить в течение первых двух часов контакта пациента с медицинским персоналом. Максимум — в течение 12 часов от начала симптомов. За это время инфаркт не успевает нанести большой вред миокарда. Если вообще не открыть сосуд, то 20% пациентов умирают, а половина из тех, кто выживает, получают инвалидность.

Чиновница напомнила, что сейчас во всеукраинской сети работает уже 41 кардиоцентр, планируется открытие еще 25. Адреса кардиоцентров по всей стране можно посмотреть здесь.

Центры работают в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Когда пациента привозят в кардиоцентр, интервенционные кардиологи проводят стентирование — процедуру механического устранения тромба и атеросклеротической бляшки в сосуде, чтобы восстановить кровоснабжение сердца. Для пациентов с инфарктом в критическом состоянии стентирование полностью бесплатное.

Медик пишет, что по последним данным от Ассоциации интервенционных кардиологов Украины, в новых кардиоцентрах врачи спасают уже втрое больше жизней.

«Показатель летальности в реперфузионных центрах ниже, чем средний показатель по Украине — 4,7% против 12,3% соответственно. Это втрое больше людей, которые раньше бы не получили надлежащей помощи через устаревшую систему», — пишет Супрун.

Напомним, Ульяна Супрун вступила в публичную полемику с советником президента по вопросам здравоохранения Михаилом Радуцким по поводу различного течения болезней у представителей разных рас.

Ранее Ульяна Супрун посоветовала команде Зеленского вынести за пределы политических проектов и карьер вопрос здоровья украинцев.

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