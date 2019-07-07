Здоровье и медицина

Взрывчатка внутри нас: Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром

Исполняющая обязанности главы министерства охраны здоровья Ульяна Супрун на днях рассказала о пользе поцелуев, а в очередном своем посте она попыталась объяснить украинцам, как бороться с висцеральным жиром.

Медик напомнила, что жир в нашем теле может быть либо «взрывчаткой» или просто «бременем» — в зависимости от того, где он находится.

Обычно жир откладывается под кожей. У каждого человека есть свои «проблемные» участки, на которых откладывается жир. Все зависит от типов рецепторов гормонов на жировых клетках. Преимущественно, женщины склонны к откладыванию жира на ягодицах, бедрах, коленях и у трицепса.

У мужчин не редкость худые ноги при наличии «сторон» и живота. При этом индекс массы тела может быть в норме.

Жир может откладываться под кожей живота или спины, или в середине, вокруг органов. И вот последний случай как раз и есть «взрывчаткой», что существенно увеличивает риск ряда заболеваний, низкого качества жизни и преждевременной смертности.

Хорошие новости, по словам Супрун, заключаются в том, что образ жизни значительно больше влияет на жировые отложения, чем генетика.

Для этого нужно регулярно измерять индекс массы тела, окружность талии и ее соотношение с бедрами, уровень холестерина крови, а также следить, не возникает ли одышка.

Чтобы его посчитать индекс массы тела, нужно рост разделить на вес.

Окружность талии и соотношение между бедрами можно получить, измерив эти показатели в сантиметрах и поделив между собой: талию (см) / бедра (см) = коэффициент. Риски для здоровья кардинально возрастают, если этот коэффициент для мужчин составляет выше 0,95, для женщин — 0,85.

Одышка означает, что человек нетренированный, сердце не справляется с нагрузками, и, возможно, окружено жировой тканью. Сочетание талии с размером бедер, одышки и плохие анализы — это уже тревожный сигнал о висцеральном ожирении высокого уровня.

Для того, чтобы избежать висцерального ожирения, необходимо соблюдать следующие правила:

Достаточно спать. Взрослым людям нужно спать 7−8 часов без пробуждения.

Есть простую понятную еду, подвергшуюся минимальной обработке.

Есть много ягод и добавлять к ним какао без сахара. Ягоды и какао содержат полифенолы, которые кишечные бактерии превращают в соединения, уменьшающие образование висцерального жира.

Быть физически активными. Больше ходить или ездить на велосипеде вместо пользования транспортом и лифтом.

Отказаться от алкоголя и сладких напитков. Налегать на воду.

Держать под контролем стрессовые ситуации.

Ранее Супрун посоветовала оставаться толерантными и не забывать о привычке благодарить друг друга. А в стрессовых ситуациях, чтобы не подавлять свои эмоции, не возбраняется прибегнуть к ненормативной лексике.

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