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Люди гибнут за металл: под Киевом мужчина пытался поджечь себя и близких из-за металлолома
В селе Подгорцы Киевской области 72-летний пенсионер поссорился с женой, облился горючим веществом и сам себя поджег. Об этом сообщили в полиции Киевской области.
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По предварительным данным, между супругами возник конфликт из-за металлолом. Известно, что женщина намеревалась сдать металлолом, но муж требовал оставить все на дворе и не трогать. В противном случае он обольет себя бензином и подожжет.
Впрочем, угрозами ссора не закончилась. Пенсионер облил бензином не только себя, но и своих близких.
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После этого дочь мужа вызвала правоохранителей, которые, приехав на место инцидента, пытались успокоить мужчину, но он мгновенно достал зажигалку и поджег себя.
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К счастью, пенсионер не пострадал, поскольку полицейские оперативно погасили огонь. Сейчас 72-летнего пострадавшего с ожогами госпитализировали в больницу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», житель села Косино (Мукачевский район Закарпатской области) облил бензином дом, машину и себя, а затем поджог.
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