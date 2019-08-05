Происшествия

Люди гибнут за металл: под Киевом мужчина пытался поджечь себя и близких из-за металлолома

В селе Подгорцы Киевской области 72-летний пенсионер поссорился с женой, облился горючим веществом и сам себя поджег. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Читайте_Убил жену и пытался совершить харакири: страшная трагедия разыгралась в Житомире (видео)

По предварительным данным, между супругами возник конфликт из-за металлолом. Известно, что женщина намеревалась сдать металлолом, но муж требовал оставить все на дворе и не трогать. В противном случае он обольет себя бензином и подожжет.

Впрочем, угрозами ссора не закончилась. Пенсионер облил бензином не только себя, но и своих близких.

Жуткий случай в США: вышедший на свободу мужчина заколол возлюбленную и съел ее мозг (видео)

После этого дочь мужа вызвала правоохранителей, которые, приехав на место инцидента, пытались успокоить мужчину, но он мгновенно достал зажигалку и поджег себя.

Читайте также_ Скандал в РФ: дочь «вора в законе» стала звездой шоу-бизнеса

К счастью, пенсионер не пострадал, поскольку полицейские оперативно погасили огонь. Сейчас 72-летнего пострадавшего с ожогами госпитализировали в больницу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», житель села Косино (Мукачевский район Закарпатской области) облил бензином дом, машину и себя, а затем поджог.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter