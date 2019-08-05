Когда Украине ждать эпидемию гриппа: Минздрав озвучил прогноз

Здоровье и медицина

Украина готовится к новому эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ. Ожидается, что нынешней осенью и зимой украинцам будут угрожать четыре штамма гриппа, в том числе агрессивный сингапурский A (H3N2). Этот штамм был активен в сезоне 2018−2019 и опасен тем, что на его фоне развивается пневмония и другие тяжелые осложнения.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, во время эпидемического сезона также проявят себя следующие штаммы:

A/Brisbane/02/2018 (H1N1);

вирус, похожий на B/Colorado/06/2017;

вирус, похожий на B/Phuket/3073/2013.

В Минздраве напоминают, что защититься против опасных штаммов гриппа помогут вакцины. В этом году будут закуплены полмиллиона доз. Ориентировочно партия вакцин поступит в Украину в октябре.

Население может приобрести вакцины в аптеках за свой счет. А предприятия или региональные власти за счет местных бюджетов могут подключиться к программе вакцинации особо уязвимых групп: медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.

Напомним, ежегодно в Украине из шести миллионов случаев инфекционных заболеваний львиная доля (98%) приходится на заболевания гриппом и ОРВИ. В прошлом эпидемическом сезоне от гриппа умерли 64 человека, в том числе 12 детей. Ни один из них не был привит против гриппа.

Чтобы защититься от гриппа, Ульяна Супрун рекомендует вакцинироваться, а также сбалансированно питаться, избегать скопления людей в осенне-зимний период и чаще мыть руки.

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