Обновленные «Грибы» выпустили летний хит и порадовали вторым клипом за месяц (видео)

Шоу-бизнес

Группа «Грибы» после двухлетнего перерыва вернулась в шоу-бизнес и один за другим выпускает новые клипы. Еще недавно обновленный коллектив, который теперь называется Grebz, представил работу «Контракты», и вот порадовал поклонников новым хитом — «Каракум».

В клипе главные герои, Симптом и 4atty aka Tilla, приплывают на спасательной лодке на необитаемый остров, где обитают красивые обнаженные девушки. Клип был опубликован этой ночью и уже набрал почти 150 тысяч просмотров.

«После того, как вынесли мусор и сделали ремонт — можно и отдохнуть», «Бл*, чуваки, вы че е*ать за марафон устроили?! Каждый трек а*уенный, красиво возвращаетесь в игру!», «Благодарю за отсутствие Бардаша, я не могу представить его голос в этом лайтовом треке. Это просто легендарный комбек от вас и теперь я с вами до конца», «Не привычно слушать такой трек после „по ремонту“ и „контрактов“ но все равно а*уенно», — пишут поклонники под видео.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что скандальная певица Maruv выпустила провокационный клип «Между нами».

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