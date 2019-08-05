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Стало известно прозвище главаря "ДНР" Пушилина (фото)
Главарь боевиков так называемой «ДНР» Денис Пушилин, возглавив террористов Донецка, заметно растолстел, что видно даже невооруженным глазом. Притом данный факт не скрывают и сами сепаратисты, пишет в своем Twitter пользователь под ником «Фашик Донецкий».
По его словам, за глаза Пушилина называют «Мордатым».
Читатели блога Фашика живо включились в обсуждение информации, весело придумывая для главаря бандитов различные прозвища, из которых самыми благопристойными можно считать разве что «лохматый и бородатый».
Напомним, что отношение к главарю террористов «ДНР» вряд ли можно назвать доброжелательным не только в «недореспублике», но и во всем цивилизованном мире. Так, когда Денис Пушилин решил «наладить экономические связи» «ДНР» на Петербургском международном экономическом форуме, его визит закончился полным фиаско: гости и организаторы мероприятия упорно избегали не очень желанного гостя, опасаясь санкций Запада. С террористом не захотел общаться никто из серьезных игроков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший МММ-щик Денис Пушилин не только не придерживается диеты, но иногда избегает и, но иногда и не дружит со здравым смыслом. Так, в конце июля он подписал «распоряжение», которым велел «создать организационный комитет по подготовке и проведению спартакиады среди непризнанных государств», явно не понимая, что никто из серьезных спортсменов не приедет в оккупированный Донецк.
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