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«Красоточка на фоточке»: Лобода в мини-бикини сразила поклонников наповал длинными ногами
Известная украинская певица Светлана Лобода решила расслабиться в последний день июля и сделать паузу в напряженном графике выступлений.
Она облачилась в цветной купальник и чудесно провела время у бассейна. Певица купалась, загорала и наслаждалась прохладительными напитками. Она также устроила фотосессию в мини-бикини, которое подчеркнуло ее длинные ноги и идеальный пресс.
Как известно, Лобода много занимается спортом, чтобы оставаться в форме. Она делает приседания в отеле, пока есть свободное время, и даже в отпуске — прямо у бассейна.
«Relaxing all day and working all night» («Отдыхать весь день и работать всю ночь»), — подписала пост Светлана.
Поклонники в очередной раз восхитились подтянутой фигурой знаменитости.
«Вот я вижу фоточку, а на ней красоточка», «Тропикана женщина. Горяча и бешена», «Самая идеальная фигура», «Ззачем вы такая идеальная», «Лето становится лучше с Вашими фотографиями», — прокомментировали пост подписчики.
В то же время своим фото Светлана задала фанатам непростую задачу. Они долго и безуспешно пытались определить длину ног артистки. «Ухххх какие ноги Света))», — только и смог написать фолловер. Его англоязычный коллега сразу перешел к делу: «Какой длины Ваши ноги? 115 см?», — поинтересовался поклонник. Некоторые отметили, что ноги кажутся еще длиннее из-за того, что певица следует совету дочери и встает на носки для фото. Сама Светлана Лобода никаких подсказок принципиально не давала, и на пикантные вопросы не отвечала.
Напомним, что текущим летом Светлана Лобода успешно совмещает отдых и работу. Она много путешествует, дает концерты, но при этом находит время для прогулок с дочками: восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой. В июле певица успела побывать на фестивале «Жара» в Баку, а также приехать в Москву буквально на день, чтобы посетить концерт Rammstein, и снова уехала за границу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время концерта Rammstein Лобода провела дочку за кулисы — вероятно, для того, чтобы представить ее Тиллю Линдеманну.
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