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Посадил на цепь и требовал взять кредит: подробности похищения пассажира таксистом
Необычное преступление произошло в Киевской области. Таксист похитил своего пассажира и всю ночь продержал в подвале на цепи. «ФАКТАМ» стали известны подробности драматического инцидента. Оказывается, таксист таким образом хотел заставить своего пассажира оформить на свое имя кредит в одном из учреждений, предоставляющих так называемые быстрые кредиты.
— 38-летний мужчина заказал такси из Киева в Сумы. Примерно на середине пути таксист заподозрил, что у его пассажира нет денег, чтобы расплатиться, — рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер Виталия Грохольская. — Мужчина пообещал достать деньги за проезд, едва они приедут на место. Но водителя такой поворот не устроил. Пару раз они еще останавливались по пути следования возле отделения каких-то банков, чтобы пассажир смог взять кредит. Но вскоре выяснилось, что из-за долгов кредит пассажиру не дадут. Оставалась еще одна возможность получить деньги — воспользоваться услугами экспресс-кредитования.
Таксист решил вернуться в Киев, взяв с собой в заложники пассажира. Уже вечером они попытались снова получить кредит, на этот раз уже в столице. Но снова неудача. Оказалось, что у пассажира заблокирована карточка мобильного телефона, поэтому денег ему не дадут и в учреждении по выдаче экспресс-кредитов, пока карточка не будет разблокирована.
Так как был уже поздний вечер, таксист согласился подождать оплату за проезд до утра. Цену он выставил, мягко говоря, немного завышенную — 7 тысяч гривен. Таксист привез своего заложника в один из гаражей на Софиевской Борщаговке, где заставил его спуститься в подвал, после чего приковал ногу жертвы цепью.
Мужчина провел на цепи семь часов, фактически всю ночь. Так как в подвале были инструменты, заложник дотянулся до напильника и перепилил цепь. Дверь гаража запертой не была. Поэтому заложник сразу же побежал в полицию.
Таксиста задержали по горячим следам. Оказалось, что он — водитель со стажем и официально работает в такси. Теперь похитителю грозит до пяти лет лишения свободы.
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