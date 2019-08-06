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В Европе сделали важное заявление о российских паспортах для жителей Донбасса
Литва призвала Евросоюз утвердить запрет на признание паспортов России, выдаваемые жителям Донбасса по упрощенной процедуре, и предупредила, что введет односторонние меры.
Как передает «Делфи», в МИД Литвы заявили о работе над «координированным ответом на уровне ЕС на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выдаваемые Российской Федерацией документы жителям Украины во временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях».
Сообщается, что эти обсуждения Литва подтвердила после того, как Эстония решила не признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей с 24 апреля 2019 года. «Когда Еврокомиссия утвердит соответствующие вехи, все члены ЕС на основе общего подхода и едино не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры», — подчеркивают в МИД Литвы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Канада отказалась выдавать визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами. Такую же позицию заняли и в Соединенных Штатах Америки.
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