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Украина

Пять лет в тюрьме: родные ищут узника Кремля Клыха

14:40 6 августа 2019 42
Станислав Клых
Инф. «ФАКТОВ»

Мать украинского политзаключенного Станислава Клыха, состояние которого российские правозащитники называют тяжелым, не может узнать, где находится ее сын.

Об этой ситуации сообщает правозащитница Татьяна Щур. По ее словам, в июле маме Клыха сообщили, что Станислава отправили в Челябинскую тюремную больницу. «У нас вскипела надежда: а вдруг его отправили в больницу подлечить-подкормить перед обменом?! Ведь были же, были разговоры омбудсменов, были переданы списки, обсуждалась на разных уровнях необходимость заняться здоровьем больных заключенных из списка Сенцова, который все прирастает и прирастает… Но вот мы узнаем, что «осужденный Клых этапирован из ЛИУ-3 г. Челябинска в Т-1 г. Верхнеуральска ещё 30 июля! То есть обратно — в тюрьму!» — пишет правозащитница в социальных сетях.

В то же время, по ее словам, маме политузника говорят, что Станислава Клыха в тюрьме нет. «7 августа исполняется 5 лет со времени его заключения. И надежды на скорое освобождение испаряются, как вода, брызнувшая на раскаленный камень», — констатирует Татьяна Щур.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время встречи омбудсменов Украины Людмилы Денисовой и России Татьяны Москальковой обсуждалась возможность допустить независимых медицинских специалистов к удерживаемым в российских тюрьмах и СИЗО украинским гражданам Эдему Бекирову, Павлу Грибу, Александру Попову, Владимиру Дудке и Станиславу Клыху.

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