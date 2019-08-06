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- 15:56 Тендер на авиаперевозки Зеленского выиграла компания Коломойского
Тендер на авиаперевозки Зеленского выиграла компания Коломойского
Авиакомпания «Роза Ветров», которую связывают с группой «Приват» олигарха Игоря Коломойского, недавно назвавшим руководителя Офиса президента Андрея Богдана одним из своих главных юристов, выиграла тендер на перевозку высших должностных лиц Украины.
Об этом сообщает 112-Украина со ссылкой на результаты торгов на платформе ProZorro. Речь идет о контракте на сумму 35 миллионов гривен. Срок действия — до конца 2019 года. Также сообщается, что авиакомпания была единственным участником торгов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Печерский суд Киева снял арест с 415 недвижимых объектов компании «Приватофис». Недвижимость и земельные участки «Привата» попали под санкции. Арест должен был продлиться на все время следствия по делу о выдаче кредитов «ПриватБанком» до его национализации.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...