Тендер на авиаперевозки Зеленского выиграла компания Коломойского

Украина

Авиакомпания «Роза Ветров», которую связывают с группой «Приват» олигарха Игоря Коломойского, недавно назвавшим руководителя Офиса президента Андрея Богдана одним из своих главных юристов, выиграла тендер на перевозку высших должностных лиц Украины.

Об этом сообщает 112-Украина со ссылкой на результаты торгов на платформе ProZorro. Речь идет о контракте на сумму 35 миллионов гривен. Срок действия — до конца 2019 года. Также сообщается, что авиакомпания была единственным участником торгов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Печерский суд Киева снял арест с 415 недвижимых объектов компании «Приватофис». Недвижимость и земельные участки «Привата» попали под санкции. Арест должен был продлиться на все время следствия по делу о выдаче кредитов «ПриватБанком» до его национализации.

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