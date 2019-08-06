Политика

Есть данные о заказчиках: Луценко заявил о подвижках в расследовании убийства Шеремета

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие располагает данными о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он рассказал в эфире «Радио НВ».

«Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий», — сказал генпрокурор.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Луценко заявил, что в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета «есть горячие версии».

«Заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу убийства Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии», — заявил генпрокурор.

В Киеве 20 июля, в третью годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, прошла акция «Кто убил Павла? Три года без ответа». Акция стартовала на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где три года назад взорвали автомобиль журналиста.

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