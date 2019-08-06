- 23:29 В оккупированном Крыму освободили украинского политзаключенного Стешенко
- 23:23 Судьбу поединка Лиги чемпионов «Брюгге» — «Динамо» решил мяч с пенальти: хроника матча, видео гола
- 23:18 У Зеленского решили отдать пост вице-спикера оппозиции
- 23:18 «Брюгге» – «Динамо» – 1:0: видео гола матча Лиги чемпионов
- 22:43 Есть данные о заказчиках: Луценко заявил о подвижках в расследовании убийства Шеремета
- 22:07 Под Одессой в больнице взорвалась граната: есть жертвы
- 21:44 После провального побега из тюрьмы в облике девушки бандит повесился в тюремной камере
- 21:43 Пропутинский блогер Артемий Лебедев заявил, что "возможно навсегда" выехал из РФ: в сети заподозрили подвох
- 21:24 Где смотреть онлайн «Брюгге» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 21:16 У Линдси Лохан роман с наследным принцем Саудовской Аравии
- 20:59 Стало известно об отставке главного дипломата Трампа в России: первая реакция Москвы
- 20:40 На росТВ закатили истерику из-за нового командующего украинскими войсками на Донбассе
Есть данные о заказчиках: Луценко заявил о подвижках в расследовании убийства Шеремета
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие располагает данными о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он рассказал в эфире «Радио НВ».
«Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий», — сказал генпрокурор.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Луценко заявил, что в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета «есть горячие версии».
«Заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу убийства Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии», — заявил генпрокурор.
В Киеве 20 июля, в третью годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, прошла акция «Кто убил Павла? Три года без ответа». Акция стартовала на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где три года назад взорвали автомобиль журналиста.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»