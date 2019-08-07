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Политика

У Путина озвучили детали разговора с Зеленским

13:41 7 августа 2019 229
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президенты Украины и России Владимир Зеленсский и Владимир Путин во время телефонного разговора 7 августа обсудили важность неукоснительного соблюдения «хлебного перемирия» и необходимость разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе президента России.

«Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения», — сообщили в Кремле.

Также стороны обсудили необходимость полной реализации Минских соглашений.

«Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления „ДНР“ и „ЛНР“ особого статуса», — говорится в сообщении.

Также стороны договорились об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц и обсудили перспективы взаимодействия в «нормандском формате». Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Как писали «ФАКТЫ», 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за нарушения боевиками «хлебного» перемирия и обстрела Павлополя.

Также Зеленский заявил, что нарушение боевиками «хлебного перемирия» 6 августа направлено на подрыв переговорного процесса.

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