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Зеленский обратился к Путину из-за крупных потерь ВСУ на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нарушение боевиками «хлебного перемирия» 6 августа направлено на подрыв переговорного процесса.
«Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», — заявил он.
Президент призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» собраться как можно быстрее.
«Я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата — Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — заявил Зеленский.
Глава государства выразил соболезнования семьям погибших героев и заявил, что его команда не прекратит «работать над окончанием боевых действий и не оставит без ответа атаку на наших военных».
Как писали «ФАКТЫ», ранее известный журналист Юрий Бутусов заявил, что президент Владимир Зеленский должен публично отреагировать на гибель четверых украинских военных на Донбассе.
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