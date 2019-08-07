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Политика

Зеленский в разговоре с Путиным ответил на требования Кремля по Донбассу: о чем речь

15:03 7 августа 2019 647
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным высказался против внесения изменений в Конституцию Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

«Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины», — заявил он.

Переговоры касались необходимости соблюдения режима прекращения огня, начатого 21 июля. Речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы и скорейшего проведения встречи лидеров стран «нормандского формата».

Отметим, что Кремль предлагает Украине закрепить в Конституции особый статус Донбасса.

Как писали «ФАКТЫ», 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за нарушения боевиками «хлебного» перемирия и обстрела Павлополя.

Также Зеленский заявил, что нарушение боевиками «хлебного перемирия» 6 августа направлено на подрыв переговорного процесса.

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