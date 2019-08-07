Политика

В Германии ответили на просьбу Зеленского срочно провести встречу в «нормандском формате»

Высшее руководство Германии услышало призыв Владимира Зеленского о скорейшем проведении переговоров в Нормандском формате. Тем не менее, в Германии пока не готовы сказать, когда может состояться встреча «Нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция).

На переговорах предполагалось обсудить последние события на Донбассе и урегулирование в регионе. В Германии признают важность нормандского формата, но даты встречи обсуждать не готовы.

«Переговоры идут постоянно, но о планах встречи я пока не могу сообщить», — цитиирует Радио Свобода представителя правительства Германии Ульрике Деммера.

Напомним, после того, как 6 августа возле Павлополя при обстреле боевиками погибли четверо украинских военных, Зеленский предложил организовать встречу «Нормандской четверки». Пока возможность такой встречи обсуждается, Зеленский провел двусторонние телефонные переговоры с Путиным.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter