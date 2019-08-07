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В Германии ответили на просьбу Зеленского срочно провести встречу в «нормандском формате»
Высшее руководство Германии услышало призыв Владимира Зеленского о скорейшем проведении переговоров в Нормандском формате. Тем не менее, в Германии пока не готовы сказать, когда может состояться встреча «Нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция).
На переговорах предполагалось обсудить последние события на Донбассе и урегулирование в регионе. В Германии признают важность нормандского формата, но даты встречи обсуждать не готовы.
«Переговоры идут постоянно, но о планах встречи я пока не могу сообщить», — цитиирует Радио Свобода представителя правительства Германии Ульрике Деммера.
Напомним, после того, как 6 августа возле Павлополя при обстреле боевиками погибли четверо украинских военных, Зеленский предложил организовать встречу «Нормандской четверки». Пока возможность такой встречи обсуждается, Зеленский провел двусторонние телефонные переговоры с Путиным.
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