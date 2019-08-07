Путин боится только силы, политика Зеленского может дорого нам стоить, — генерал

Украина

Вместе с тем после обстрела украинских позиций оккупанты начали стягивать боевую технику в район Светлодарской дуги и Горловки. Судя по всему, боевики готовятся к серьезному противостоянию на линии фронта.

«С нашей стороны есть негласный приказ придерживаться перемирия. Офицеры несут персональную ответственность за каждый выстрел. И потому принимают решение на свое усмотрение. Сейчас меняется командование, меняется власть, поэтому это нормальный процесс. Козлом отпущения никто не хочет быть. Если раньше наши военные стреляли в ответ — и на это закрывали глаза, то сейчас за нарушение перемирия может быть наказание вплоть до уголовной ответственности.

Сейчас начальник генерального штаба Руслан Хомчак меняет кадры на тех людей, которым он доверяет, которые будут зависеть от него. Это нормальный процесс — сейчас гражданская власть меняет губернаторов. Бывший командующий ООС Александр Сырский был назначен Виктором Муженко, он пошел на повышение.

Новый командующий ООС Владимир Кравченко представляет штаб оперативного командования «Север», который находится в Чернигове. Я сталкивался с ним по личным вопросам, подписывал разрешения. Знаю, как офицеры о нем говорили. Это боевой человек. У него есть военный опыт, он прошел все звенья — был начальником штаба, руководил оперативно-тактической группировкой в секторе «А» — это луганское направление. И работал в секторе «М» — мариупольское направление.

Сейчас все идет к тому, что перемирие будет прекращено. Офицеры не допустят солдатских бунтов в казармах, ведь мишенью никто быть не хочет. Тем более что боевики сейчас стягивают вооружение к Светлодарской дуге и Горловке. В этих местах возможно самое большее обострение в ближайшее время", — рассказал военный обозреватель Михаил Жирохов в интервью «Апострофу».

ветеран внешней разведки, военный эксперт, генерал Василий Богдан в интервью «ФАКТАМ» заявил, что «хлебного перемирия» на Донбассе не было вообще: «С первого же дня, когда оно было объявлено, оккупанты продолжали обстреливать наши позиции». Генерал подчеркнул, что политика «не поддаваться на провокации» в свое время едва не стоила Советскому Союзу мгновенного поражения во Второй мировой войне от гитлеровской Германии. В то же времяв интервью «ФАКТАМ» заявил, что «хлебного перемирия» на Донбассе не было вообще: «С первого же дня, когда оно было объявлено, оккупанты продолжали обстреливать наши позиции».Генерал подчеркнул, что политика «не поддаваться на провокации» в свое время едва не стоила Советскому Союзу мгновенного поражения во Второй мировой войне от гитлеровской Германии.

— Вспомните 1941 год. Уже всем было понятно, что Германия нападет на Советский Союз, но советским войскам был отдан приказ: не поддаваться на провокации, — говорит генерал Богдан. — Даже косо посмотреть в сторону Германии считалось едва ли не военным преступлением. Разведка докладывала о том, что нацисты стягивают войска к границам СССР, но адекватно реагировать на эти сообщения было нельзя. Не повторить бы нам такие же ошибки.

Президент Зеленский в своем обращении сказал, что «хлебное перемирие» просуществовало 17 дней. Думаю, что это не совсем так. Перемирия не было вообще. Нас начали обстреливать в первые же дни так называемого очередного перемирия. Было видно, что Путину никакое прекращение огня не было нужно.

Да, на словах президент России говорит, что хотел бы, чтобы ситуация на востоке Украины была урегулирована. Но он хочет, чтобы это произошло исключительно на его условиях. Ему совсем не нравится то, какую политику ведет новоизбранный украинский президент. Внешний вектор остался такой же, как и при Порошенко: путь в Европу, сближение с НАТО. Путина это не устраивает. Он будет делать все, чтобы ситуация на Донбассе оставалась напряженной. Он хочет добиться, чтобы Украина стала более уступчивой.

Путина можно остановить только силой. Он уважает силу. А наша политика пацифизма может очень дорого нам стоить.

Я не понимаю, почему так называемый «министр иностранных дел ЛНР» свободно, в сопровождении представителей ООН передвигается по украинской территории? Тот же их омбудсмен совершает визиты в Украину? Они — военные преступники, и должны были быть арестованы. Мы же видим, что-то, что мы показываем свое миролюбие, на Путина никак не действует.

Кроме того, пока на бумаге у нас «хлебное перемирие», оккупанты повышают свою боеготовность: наращивают военный контингент, завозят в зону боевых действий оружие, топливо.

— Какой может дать ответ Украина в такой ситуации?

— Мы должны стрелять в ответ. Причем давать отпор с такой силой, чтобы надолго отбить желание у сепаратистов стрелять по нашим позициям. Я уже ранее приводил пример с Израилем. Мне не все нравится в их действиях. Но они всегда дают адекватный отпор своим врагам.

— Нам нужно было стрелять в ответ сразу же после гибели наших ребят? Увы, этого не сделали. А, скажем, сейчас — не поздно ответить?

— Я всегда говорю: никогда не поздно, и никогда не рано. Думаю, что иногда надо стрелять и, что называется, на опережение.

— Почему наши военные не стреляли в ответ? Есть какой-то сдерживающий их приказ?

— Наши военные сейчас находятся под влиянием политической концепции. С одной стороны, говорится: никто не запрещает вести огонь в ответ, а с другой — постоянно говорится о том, что мы за пацифизм, стремимся к миру и желательно не отвечать на провокации.

Хочу сказать следующее: не важно, провокация это была под Павлополем или нет. Скорее всего — да, провокация. Но нельзя, чтобы враг чувствовал нашу слабость. Он будет этим пользоваться.

— Что же делать сейчас Украине? Как выстраивать свою международную политику?

— Я считаю, что в мире нас недостаточно поддерживают. Там не понимают, что Путин в Украине разжег огонь, который может взорвать всю Европу. Путину не достаточно одной Украины. Ему нужно Азовское море, Черное море и все, что вокруг него, Балтийское море. Сам он не остановится. Его можно только остановить.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Зеленский провел телефонные переговоры с Путиным из-за обстрела Павлополя.

Озвученное Зеленским предложение Путину «повлиять на ту сторону» вызвало шквал критики в Украине.

А в Германии без особого энтузиазма отнеслись к просьбе Зеленского срочно провести встречу в «нормандском формате».

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