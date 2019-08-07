- 19:08 В Киргизии силовики со стрельбой штурмовали дом экс-президента Атамбаева: первые фото и видео
- 18:57 ЧП с самолетом Львов – Анталья: названа причина экстренной посадки в Одессе
- 18:34 Путин боится только силы, политика Зеленского может дорого нам стоить, — генерал
- 18:32 Умер известный юрист и ученый Василь Кисиль
- 18:26 Известный украинский пастор-волонтер со своими приемными детьми покорил Монблан: впечатляющие фото и видео
- 18:08 Провокация в Станице Луганской: в СБУ попытались оправдаться за то, что «чиновники ЛНР» не были задержаны
- 17:56 Выставка «Медовый Спас» и фестиваль «Летние музыкальные лучи»: куда пойти в Киеве в выходные
- 17:46 В Севастополе задержали фаната Путина из Сербии
- 17:07 Зеленский позвонил Макрону из-за гибели морпехов на Донбассе: детали беседы
- 16:58 В Киеве проводят льготную стерилизацию котов и собак: адреса ветпунктов
- 16:51 В сети рассказали о новом смертельном ЧП на курорте в Кирилловке
- 16:46 Не долетел до Турции: самолет из Львова совершил экстренную посадку в Одессе
Путин боится только силы, политика Зеленского может дорого нам стоить, — генерал
Гибель четырех украинских морпехов под Павлополем вызвала огромный резонанс. Такие потери ВСУ не несли в последнее время даже во время боевых действий, а сейчас, как известно, на Донбассе «хлебное перемирие». Как стало известно «ФАКТАМ», бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.
Вместе с тем после обстрела украинских позиций оккупанты начали стягивать боевую технику в район Светлодарской дуги и Горловки. Судя по всему, боевики готовятся к серьезному противостоянию на линии фронта.
«С нашей стороны есть негласный приказ придерживаться перемирия. Офицеры несут персональную ответственность за каждый выстрел. И потому принимают решение на свое усмотрение. Сейчас меняется командование, меняется власть, поэтому это нормальный процесс. Козлом отпущения никто не хочет быть. Если раньше наши военные стреляли в ответ — и на это закрывали глаза, то сейчас за нарушение перемирия может быть наказание вплоть до уголовной ответственности.
Сейчас начальник генерального штаба Руслан Хомчак меняет кадры на тех людей, которым он доверяет, которые будут зависеть от него. Это нормальный процесс — сейчас гражданская власть меняет губернаторов. Бывший командующий ООС Александр Сырский был назначен Виктором Муженко, он пошел на повышение.
Новый командующий ООС Владимир Кравченко представляет штаб оперативного командования «Север», который находится в Чернигове. Я сталкивался с ним по личным вопросам, подписывал разрешения. Знаю, как офицеры о нем говорили. Это боевой человек. У него есть военный опыт, он прошел все звенья — был начальником штаба, руководил оперативно-тактической группировкой в секторе «А» — это луганское направление. И работал в секторе «М» — мариупольское направление.
Сейчас все идет к тому, что перемирие будет прекращено. Офицеры не допустят солдатских бунтов в казармах, ведь мишенью никто быть не хочет. Тем более что боевики сейчас стягивают вооружение к Светлодарской дуге и Горловке. В этих местах возможно самое большее обострение в ближайшее время", — рассказал военный обозреватель Михаил Жирохов в интервью «Апострофу».
Читайте также: С Россией — война, Путин — не посредник: Портников жестко ответил на разговор Зеленского с Путиным
— Вспомните 1941 год. Уже всем было понятно, что Германия нападет на Советский Союз, но советским войскам был отдан приказ: не поддаваться на провокации, — говорит генерал Богдан. — Даже косо посмотреть в сторону Германии считалось едва ли не военным преступлением. Разведка докладывала о том, что нацисты стягивают войска к границам СССР, но адекватно реагировать на эти сообщения было нельзя. Не повторить бы нам такие же ошибки.
Президент Зеленский в своем обращении сказал, что «хлебное перемирие» просуществовало 17 дней. Думаю, что это не совсем так. Перемирия не было вообще. Нас начали обстреливать в первые же дни так называемого очередного перемирия. Было видно, что Путину никакое прекращение огня не было нужно.
Да, на словах президент России говорит, что хотел бы, чтобы ситуация на востоке Украины была урегулирована. Но он хочет, чтобы это произошло исключительно на его условиях. Ему совсем не нравится то, какую политику ведет новоизбранный украинский президент. Внешний вектор остался такой же, как и при Порошенко: путь в Европу, сближение с НАТО. Путина это не устраивает. Он будет делать все, чтобы ситуация на Донбассе оставалась напряженной. Он хочет добиться, чтобы Украина стала более уступчивой.
Путина можно остановить только силой. Он уважает силу. А наша политика пацифизма может очень дорого нам стоить.
Я не понимаю, почему так называемый «министр иностранных дел ЛНР» свободно, в сопровождении представителей ООН передвигается по украинской территории? Тот же их омбудсмен совершает визиты в Украину? Они — военные преступники, и должны были быть арестованы. Мы же видим, что-то, что мы показываем свое миролюбие, на Путина никак не действует.
Кроме того, пока на бумаге у нас «хлебное перемирие», оккупанты повышают свою боеготовность: наращивают военный контингент, завозят в зону боевых действий оружие, топливо.
— Какой может дать ответ Украина в такой ситуации?
— Мы должны стрелять в ответ. Причем давать отпор с такой силой, чтобы надолго отбить желание у сепаратистов стрелять по нашим позициям. Я уже ранее приводил пример с Израилем. Мне не все нравится в их действиях. Но они всегда дают адекватный отпор своим врагам.
— Нам нужно было стрелять в ответ сразу же после гибели наших ребят? Увы, этого не сделали. А, скажем, сейчас — не поздно ответить?
— Я всегда говорю: никогда не поздно, и никогда не рано. Думаю, что иногда надо стрелять и, что называется, на опережение.
— Почему наши военные не стреляли в ответ? Есть какой-то сдерживающий их приказ?
— Наши военные сейчас находятся под влиянием политической концепции. С одной стороны, говорится: никто не запрещает вести огонь в ответ, а с другой — постоянно говорится о том, что мы за пацифизм, стремимся к миру и желательно не отвечать на провокации.
Хочу сказать следующее: не важно, провокация это была под Павлополем или нет. Скорее всего — да, провокация. Но нельзя, чтобы враг чувствовал нашу слабость. Он будет этим пользоваться.
— Что же делать сейчас Украине? Как выстраивать свою международную политику?
— Я считаю, что в мире нас недостаточно поддерживают. Там не понимают, что Путин в Украине разжег огонь, который может взорвать всю Европу. Путину не достаточно одной Украины. Ему нужно Азовское море, Черное море и все, что вокруг него, Балтийское море. Сам он не остановится. Его можно только остановить.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Зеленский провел телефонные переговоры с Путиным из-за обстрела Павлополя.
Озвученное Зеленским предложение Путину «повлиять на ту сторону» вызвало шквал критики в Украине.
А в Германии без особого энтузиазма отнеслись к просьбе Зеленского срочно провести встречу в «нормандском формате».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.