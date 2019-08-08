Абсолютный штиль: Кирилловка наслаждается тишиной после ужасного шторма (умиротворяющее видео)

Украина

После непогоды, которая бушевала в Запорожской области несколько дней подряд, на популярном курорте Кирилловке установился штиль. Об этом пишет «МВ».

Издание отмечает, что Кирилловка после шторма сейчас выглядит очень тихой и спокойной. На море абсолютный штиль.

Отдыхающих на пляже на косе Пересыпь и Федотовой косы не так уж и много.

Несмотря на то, что погода установилась теплая и солнечная, загорающих на пляжах можно пересчитать на пальцах одной руки.

А желающих искупаться в море найдутся единицы — температура воздуха пока остается невысокой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 3 августа порывы ветра в курортном поселке достигали 25 метров в секунду. Одновременно с разгулом стихии в Кирилловке произошла и кровавая трагедия, жертвой которой стал как минимум один отдыхающий.

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