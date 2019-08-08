25.30 / 25.61 28.26 / 28.72
Киев: +19
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Абсолютный штиль: Кирилловка наслаждается тишиной после ужасного шторма (умиротворяющее видео)

6:48 8 августа 2019 82
Кирилловка
Инф. «ФАКТОВ»

После непогоды, которая бушевала в Запорожской области несколько дней подряд, на популярном курорте Кирилловке установился штиль. Об этом пишет «МВ».

Издание отмечает, что Кирилловка после шторма сейчас выглядит очень тихой и спокойной. На море абсолютный штиль.

Отдыхающих на пляже на косе Пересыпь и Федотовой косы не так уж и много.

Несмотря на то, что погода установилась теплая и солнечная, загорающих на пляжах можно пересчитать на пальцах одной руки.

А желающих искупаться в море найдутся единицы — температура воздуха пока остается невысокой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 3 августа порывы ветра в курортном поселке достигали 25 метров в секунду. Одновременно с разгулом стихии в Кирилловке произошла и кровавая трагедия, жертвой которой стал как минимум один отдыхающий.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер