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Абсолютный штиль: Кирилловка наслаждается тишиной после ужасного шторма (умиротворяющее видео)
После непогоды, которая бушевала в Запорожской области несколько дней подряд, на популярном курорте Кирилловке установился штиль. Об этом пишет «МВ».
Издание отмечает, что Кирилловка после шторма сейчас выглядит очень тихой и спокойной. На море абсолютный штиль.
Отдыхающих на пляже на косе Пересыпь и Федотовой косы не так уж и много.
Несмотря на то, что погода установилась теплая и солнечная, загорающих на пляжах можно пересчитать на пальцах одной руки.
А желающих искупаться в море найдутся единицы — температура воздуха пока остается невысокой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 3 августа порывы ветра в курортном поселке достигали 25 метров в секунду. Одновременно с разгулом стихии в Кирилловке произошла и кровавая трагедия, жертвой которой стал как минимум один отдыхающий.
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