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Криминальные разборки в Кирилловке: появилось видео задержания главаря банды рэкетиров
На популярном курорте Кирилловка правоохранители задержали в минувшую субботу главаря банды вымогателей. Об этом пишет IPnews.
Сообщается, что злоумышленники выкрали местного жителя и вымогали у него 2 тысячи долларов.
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Благодаря действиям правоохранителей в четверг, 1 августа, были задержаны молодые члены банды.
А в субботу, 3 августа, сотрудники СБУ и «КОРД» пришли и за 44-летним организатором группировки.
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Уточняется, что по данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.2ст.189 (вымогательство), ч.2 ст. 187 (разбой) и ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 3 августа, в Кирилловке в результате перестрелки на пляже «Пеликан» был убит один человек. Конфликт произошел около 10 утра между лицами кавказской национальности. Некоторые участники перестрелки были задержаны, часть стрелявших укрылась на территории базы отдыха «Белуга».
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