25.20 / 25.51 28.16 / 28.63
Киев: +22
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Жужжащий смерч: впечатляющее видео сняли под Мелитополем

9:30 8 августа 2019 244
Смерч из муравьев
Инф. «ФАКТОВ»

Наряду с «разгуливающими» по Украине мощными смерчами, как это, к примеру, недавно случилось под Запорожьем, украинцы наблюдают и… смерчи из насекомых.

Так, «РИА-Мелитополь» опубликовало видео нашествия летающих муравьев, снятое автомобилистом. Сообщается, что посадки и поля под Мелитополем (Запорожская область) заполонили тучи насекомых.

Специалисты утверждают, что такое «нашествие» характерно для июля или августа, когда у муравьев наступает брачный период. Быстрому размножению насекомых способствует жаркая и влажная погода.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Азовском море активизировались морские блохи. По словам очевидцев, насекомые атаковали и побережье популярной Кирилловки.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер