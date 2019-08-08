Жужжащий смерч: впечатляющее видео сняли под Мелитополем

Общество и люди

Наряду с «разгуливающими» по Украине мощными смерчами, как это, к примеру, недавно случилось под Запорожьем, украинцы наблюдают и… смерчи из насекомых.

Так, «РИА-Мелитополь» опубликовало видео нашествия летающих муравьев, снятое автомобилистом. Сообщается, что посадки и поля под Мелитополем (Запорожская область) заполонили тучи насекомых.

Специалисты утверждают, что такое «нашествие» характерно для июля или августа, когда у муравьев наступает брачный период. Быстрому размножению насекомых способствует жаркая и влажная погода.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Азовском море активизировались морские блохи. По словам очевидцев, насекомые атаковали и побережье популярной Кирилловки.





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