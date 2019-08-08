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Селена Гомес впервые рассказала о болезненном разрыве с Джастином Бибером
Популярная американская певица и актриса Селена Гомес, поразившая откровенным платье на премьере фильма «Мертвые не умирают», впервые решилась рассказать о болезненном разрыве с бывшим возлюбленным Джастином Бибером. Селене все еще тяжело говорить о не сложившихся отношениях. В интервью изданию DailyMail она очень завуалировано намекнула на разбитое сердце и страдания.
После разрыва Селена впала в депрессию, она не хотела никого видеть, просто сидела дома. Сейчас она даже вспоминать не хочет о пережитом.
«В прошлом году я практически ничего не делала — мало работала, мало тусовалась. Думаю, мне было необходимо провести время наедине с собой, потому что сейчас я чувствую себя намного старше и мудрее», — рассказывала Гомес.
Сейчас она смотрит на ситуацию совершенно иначе. Говорит, что справиться с душевной травмой ей помог психолог.
«Если бы я тогда знала, через что мне предстоит пройти… Но никто не знает, какое будущее его ждет, так что все случилось так, как должно было. Я не жалею о своем выборе и о своих поступках. Работа с личным психологом — мой главный вклад в свое счастье», — призналась Гомес.
Напомним, Селена Гомес из-за проблем со здоровьем и личных переживаний впала в депрессию. Она даже отказалась от активности в Instagram, лечилась в психиатрической клинике. Сейчас звезда снова активно проявляет себя в Сети и делится с поклонниками своими достижениями.
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