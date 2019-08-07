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Собака обиделась и устроила истерику, когда ей перестали давать лакомство: видео капризного бульдога покорило сеть
Проживающий в американском штате Индиана французский бульдог по кличке Кешью покорил сеть своей исключительной обидчивостью. Издание Daily Mail опубликовало видео, на котором хозяйка отказывается давать псу его любимое лакомство — сухие завтраки Cheerios, утверждая, что он уже съел более, чем достаточно. Оскорбленная собака рычит, лает, а также скулит и воет, в знак протеста демонстративно повернувшись к хозяйке спиной и всем своим видом показывая, что собака не всегда является лучшим другом человека.
Женщина пытается объяснить псу, что ему этого больше нельзя — но он не желает слушать, прерывая ее речь своими жалобами на жизнь. Однако, как только хозяйка спрашивает: «Если я дам тебе еще Cheerios, ты перестанешь вопить?», — Кешью удивительным образом прекращает истерику, замолкает и, успокоившись, занимает выжидательную позицию. Видео на этом обрывается, но американка призналась, что все-таки не выдержала и дала собаке дополнительную порцию сухих завтраков.
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