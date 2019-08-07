25.42 / 25.72 28.37 / 28.83
Киев: +23
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Собака обиделась и устроила истерику, когда ей перестали давать лакомство: видео капризного бульдога покорило сеть

11:23 7 августа 2019 91
Бульдог Кешью
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Проживающий в американском штате Индиана французский бульдог по кличке Кешью покорил сеть своей исключительной обидчивостью. Издание Daily Mail опубликовало видео, на котором хозяйка отказывается давать псу его любимое лакомство — сухие завтраки Cheerios, утверждая, что он уже съел более, чем достаточно. Оскорбленная собака рычит, лает, а также скулит и воет, в знак протеста демонстративно повернувшись к хозяйке спиной и всем своим видом показывая, что собака не всегда является лучшим другом человека.

Женщина пытается объяснить псу, что ему этого больше нельзя — но он не желает слушать, прерывая ее речь своими жалобами на жизнь. Однако, как только хозяйка спрашивает: «Если я дам тебе еще Cheerios, ты перестанешь вопить?», — Кешью удивительным образом прекращает истерику, замолкает и, успокоившись, занимает выжидательную позицию. Видео на этом обрывается, но американка призналась, что все-таки не выдержала и дала собаке дополнительную порцию сухих завтраков.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Собачья ревность: пес «присвоил» себе кота, отобрав его у своего брата.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер