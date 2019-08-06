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Мир

Место взрывов на военных складах в России сняли с высоты (видео)

11:54 6 августа 2019 266
Взрыв на складах под Ачинском
Инф. «ФАКТОВ»

Последствия взрывов на складах в Красноярском крае России показали с воздуха.

При этом в российском Министерстве обороны заявляют об открытии воздушного пространства над местом ЧП и сообщают, что пожар на складах вооружения потушен — очагов открытого горения больше нет.

Местные власти сообщают, что, вероятно, человек, числящийся среди пропавших без вести во время пожара на складах, погиб.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео горящих домов в селе Каменка, которое ближе всех расположено к военным складам под Ачинском.

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