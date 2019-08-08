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Стало известно, где и когда похоронят Аллу Вербер
Стало известно, где и когда похоронят российскую бизнес-леди легендарного фэшн-директора ЦУМа, вице-президента ювелирной фирмы Mercury Аллу Вербер, которая скоропостижно скончалась 6 августа в Италии, где она отдыхала. Хотя Алла Константиновна жила в России, родные решили похоронить ее в Канаде. Церемония погребения состоится 12 августа в Торонто.
Об этом написала подруга умершей Ирена Лейбович-Смеловицкая на ее странице в социальной сети Facebook.
«Сердце плачет и обливается слезами со всех сторон. Похороны в понедельник (12 августа) в Торонто. Как это пережить?», — написала Ирена.
В Канаде Алла Вербер провела значительную часть своей жизни. В 1970-е годы в эту страну эмигрировали ее родители. В Торонто Алла первый раз вышла замуж за рижанина Соломона Тенсера, который стал отцом ее единственной дочери Екатерины. Именно в этом городе Вербер открыла свой первый модный бутик Katia of Italy, который назвала в честь дочери. Как сообщают СМИ, в Торонто, где у семьи Вербер квартира, сейчас находится 85-летняя мама бизнес-вумен Татьяна Абрамовна.
Напомним, Алле Вербер стало плохо после ужина в ресторане. Причиной смерти стал сепсис, который развился на фоне многолетней борьбы с раком крови. В 2013 году Вербер призналась, что в течение пяти лет боролась с раком крови третьей стадии, прошла курс химиотерапии, потеряла волосы и поправилась на 20 килограммов, однако победила: болезнь перешла в стадию ремиссии.
Алла Вербер вела активную светскую жизнь, дружила со многими звездами шоу-бизнеса. Знаменитости выражают соболезнования близким в Сети. У Аллы Вербер остались пожилая мать, дочь и внучки.
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