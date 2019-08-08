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Стиль жизни

Кейт Миддлтон с новой укладкой, в кедах и в полосатом топе открыла регату The King’s Cup (фото)

15:00 8 августа 2019 21
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в город Каус на острове Уайт, где состоится благотворительная парусная регата The King’s Cup с участием Их Высочеств. Регата планировалась на 9 августа, но из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий (в частности, сильного ветра), ее перенесли на день раньше.

Кейт Миддлтон и принц Уильям будут соревноваться друг с другом в составе разных команд.

37-летняя Кейт выглядела «по-морскому», одевшись в широкие темно-синие брюки от L.K. Bennett стоимостью 182 долларов, которые уже надевала в мае на другое мероприятие, посвященное запуску регаты The King's Cup. Как и тогда, супруга принца выбрала топ в полоску, но на этот раз более яркий, с короткими рукавами и оборками. Разноцветный топ от Sandro стоит 164 долларов.

Как отмечает издание Express. Кейт также сделала другую укладку, завив волосы «пляжными волнами». Образ дополняли серьги в виде сердечек от Kiki McDonough и белые кеды Superga.

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