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Принц Джордж в капитанской фуражке и принцесса Шарлотта в спасательном жилете болели за родителей на регате (фото)

Старшие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма пришли поболеть за своих родителей, принявших участие в благотворительной парусной регате The King’s Cup, стартовавшей у острова Уайт.

Шестилетний принц Джордж, примеривший капитанскую фуражку, и четырехлетняя принцесса Шарлотта находились на яхте, не принимавшей участие в соревнованиях. За ними приглядывал дедушка — отец Кейт Майкл Миддлтон. Оба ребенка были на всякий случай в спасательных жилетах. Джордж выглядел заправским моряком в полосатой бело-синей футболке. Шарлотта щеголяла в голубом платье в белую полосочку от Ralph Lauren kids стоимостью 158 долларов.

15-месячного принца Луи оставили дома.

Джордж с дедушкой Майклом

Кейт Миддлтон, прибывшая к началу регате в элегантных брюках и нарядном топе, прежде, чем занять свое место в команде, переоделась в спортивную одежду: шорты и куртку.

Сообщается, что яхта Уильяма заняла третье место из восьми. А Кейт — последнее, поскольку была дисквалифицирована после второго заплыва из-за досрочного старта.

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