Принцесса-шалунья: дочь Кейт Миддлтон показала язык публике (видео)

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Звездой благотворительной регаты The King’s Cup стала дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма — принцесса Шарлотта. Если первенец герцога и герцогини принц Джордж часто ведет себя на публике достаточно застенчиво, то маленькая принцесса чувствует себя свободно в любой обстановке.

Правнучку королевы Елизаветы II сняли на видео в момент, когда она решила пошалить. После регаты, в которой принимали участие Кейт и Уильям и перед церемонией награждения победителей Миддлтон попросила дочку помахать публике и фотографам рукой. Вместо этого Шарлотта показала зрителям язык. Это несколько шокировало ее бабушку Кэрол Миддлтон, сопровождавшую дочь и внучку, и вызвало смешки в толпе.

Шарлотта и Джордж болели за родителей на борту яхты, которая не принимала участие в состязании. С ними были родители Кейт Кэрол и Майкл.

На церемонии награждения Кейт Миддлтон получила большую деревянную ложку, символизирующую поражение. Команда герцогини была дисквалифицирована за досрочный старт и заняла последнее место. В то же время супруг Кейт Уильям был в составе команды, которая пришла к финишу третьей.

She's back at it again! #PrincessCharlotte stuck her tongue out for the media after watching her parents compete in the King’s Cup Regatta today. pic.twitter.com/TJu825hPeN — InStyle (@InStyle) August 8, 2019

Thank you to everyone that took part in The King's Cup, raising awareness and funds for eight of The Duke and Duchess of Cambridge's Patronages! pic.twitter.com/cbNo4HxAdv — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) August 8, 2019

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