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Принцесса-шалунья: дочь Кейт Миддлтон показала язык публике (видео)

9:10 9 августа 2019 42
Шарлотта и Кейт
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Звездой благотворительной регаты The King’s Cup стала дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма — принцесса Шарлотта. Если первенец герцога и герцогини принц Джордж часто ведет себя на публике достаточно застенчиво, то маленькая принцесса чувствует себя свободно в любой обстановке.

Правнучку королевы Елизаветы II сняли на видео в момент, когда она решила пошалить. После регаты, в которой принимали участие Кейт и Уильям и перед церемонией награждения победителей Миддлтон попросила дочку помахать публике и фотографам рукой. Вместо этого Шарлотта показала зрителям язык. Это несколько шокировало ее бабушку Кэрол Миддлтон, сопровождавшую дочь и внучку, и вызвало смешки в толпе.

Шарлотта и Джордж болели за родителей на борту яхты, которая не принимала участие в состязании. С ними были родители Кейт Кэрол и Майкл.

На церемонии награждения Кейт Миддлтон получила большую деревянную ложку, символизирующую поражение. Команда герцогини была дисквалифицирована за досрочный старт и заняла последнее место. В то же время супруг Кейт Уильям был в составе команды, которая пришла к финишу третьей.

 

 

 

 

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