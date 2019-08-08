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- 15:06 После гибели на Донбассе украинских морпехов ЕС призвал Путина "повлиять" на боевиков "ЛНР-ДНР"
После гибели на Донбассе украинских морпехов ЕС призвал Путина "повлиять" на боевиков "ЛНР-ДНР"
После гибели четырех украинских морских пехотинцев на Донбассе Евросоюз призвал официальную Москву «повлиять» на контролируемых ею боевиков «ДНР-ЛНР».
Как сообщает «Немецкая волна», в ЕС назвали обстрел позиций ВСУ «очевидным нарушением согласованного режима прекращения огня, которое ставит под угрозу жизни гражданских жителей» и добавили, что 6 августа за один день погибло больше всего людей за период с 2018 года.
«Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на поддерживаемых ею сепаратистов, чтобы немедленно прекратить бои», — отметили в ЕС.
В то же время в Брюсселе подтвердили «полную поддержку» действия «нормандского формата», ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы в Минске. «Мы подчеркиваем важность усиления переговорных усилий, направленных на устойчивое и мирное разрешение конфликта», — говорится в заявлении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нарушение боевиками «хлебного перемирия» направлено на подрыв переговорного процесса и призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» собраться «как можно быстрее».
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