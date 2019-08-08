25.19 / 25.49 28.15 / 28.60
Киев: +28
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

После гибели на Донбассе украинских морпехов ЕС призвал Путина "повлиять" на боевиков "ЛНР-ДНР"

15:06 8 августа 2019 121
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

После гибели четырех украинских морских пехотинцев на Донбассе Евросоюз призвал официальную Москву «повлиять» на контролируемых ею боевиков «ДНР-ЛНР».

Как сообщает «Немецкая волна», в ЕС назвали обстрел позиций ВСУ «очевидным нарушением согласованного режима прекращения огня, которое ставит под угрозу жизни гражданских жителей» и добавили, что 6 августа за один день погибло больше всего людей за период с 2018 года.

«Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на поддерживаемых ею сепаратистов, чтобы немедленно прекратить бои», — отметили в ЕС.

В то же время в Брюсселе подтвердили «полную поддержку» действия «нормандского формата», ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы в Минске. «Мы подчеркиваем важность усиления переговорных усилий, направленных на устойчивое и мирное разрешение конфликта», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нарушение боевиками «хлебного перемирия» направлено на подрыв переговорного процесса и призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» собраться «как можно быстрее».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер