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«Я не собираюсь сдаваться»: Кличко заявил о попытках подкупа депутатов Киевсовета
Мэр Киева Виталий Кличко, который выступил с резкой критикой планов новой власти разделить посты мэра и главы КГГА, заявил, что не прекратит борьбу, поскольку от этого зависит, смогут ли киевляне и дальше избирать власть в своем городе.
«Понимаю, что я стал той фигурой, от выдержки и позиции которой сегодня зависит, смогут ли киевлян лишить самоуправления, лишить права избирать власть в своем городе. По поводу того, какой я мэр, жители столицы выскажутся на выборах. И не некоторым ловким бизнесменам, которые „влетели“ во власть, решать за людей, пренебрегая Конституцией и законом», — пишет столичный голова на своей страничке в социальных сетях.
Виталий Кличко, уже подавший иск в суд на телеканал «1 + 1», не исключил новые исковые заявления. Также, по его словам, продолжаются попытки сорвать следующее заседание Киевсовета.
«Они пытаются подкупить депутатов Киевсовета, чтобы „озеленить“ его. И сорвать следующее заседание. Они под надуманными предлогами обращаются в НАБУ и ГБР, а те, по закону, должны реагировать на обращения. И тратить время и силы на расследование „высосанных из пальца“ дел. Но я буду делать то дело, которое доверили мне киевляне, и защищать их интересы. Если сдастся Киев, то пойдет ползучее уничтожение самоуправления и децентрализации по всей стране», — добавил столичный мэр.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Виталий Кличко во время визита в США встречался с адвокатом американского президента Рудольфом Джулиани.
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