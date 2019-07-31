Шоу-бизнес

Я не шучу: Снежана Егорова впервые рассказала о свадьбе

Известная телеведущая и актриса Снежана Егорова, заинтриговавшая постом в Facebook о помолвке, впервые прокомментировала предстоящую свадьбу. Она подтвердила, что действительно собралась замуж в третий раз. Хотя многие приняли заявление 47-летней матери пятерых детей за шутку.

Снежана отреагировала на комментарии в Сети и подтвердила своим намерения.

«Я никогда не шучу… Всегда делаю то, что хочу… Расскажу, когда посчитаю нужным», — написала Снежана Егорова.

Эта новость стала полной неожиданностью даже для друзей телеведущей. После скандального развода с Антином Мухарским Снежана не афиширует личную жизнь. И сейчас она не спешит называть имя избранника и дату свадьбы.

Напомним, первым мужем телеведущей был режиссер Семен Горов. От него Снежана родила дочек Анастасию и Александру. Но вскоре брак распался. В 2006 году ведущая вышла замуж за актера и музыканта Антина Мухарского. В новой семье еще появились дети: Андрей, Арина и Иван. В последние годы совместной жизни Снежана и Антин публично выясняли и отношения. В феврале 2015 года Мухарский объявил о разводе. Процесс сопровождался скандалами вокруг выплаты алиментов и взаимными обвинениями. Антин устраивал эпатажные акции протеста под судом.

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