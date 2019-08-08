Украина

Строительство железной дороги на Крымском мосту сняли с высоты: в сети указали на важную деталь

В Крыму заметили, что насыпи под железнодорожной частью печально известного Крымского моста начали местами рассыпаться. Напомним, укладку звеньев из шпал и рельсов на первом пути Крымского моста оккупанты завершили в середине июня.

Наличие серьезных проблем подтверждает и видео, которое попало в сеть.

В комментариях к нему пользователи допускают, что в декабре движение поездов запустят по действующей ветке Керчь-Аршинцево, а основной путь сдадут позднее.

Напомним, в оккупированном Крыму российские власти намерены возвести новую переправу — копию той, что строится в Керченском проливе. Предполагается, что сооружение станет одной из точек притяжения туристов (в этом году туристический сезон на полуострове провален) и популярным объектом для фотографирования.

Тем временем стало известно, что российских строителей, которые участвовали в строительстве Крымского моста, обманули и оставили без денег.



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