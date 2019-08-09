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Украина

В Крыму подняли флаг Украины в память о погибших на Донбассе морпехах: яркие фото и видео

9:34 9 августа 2019 236
Украинский флаг
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Крыму патриоты Украины подняли флаг в память о четверых морских пехотинцах, погибших под обстрелом боевиков на Донбассе в разгар «перемирия».

«Утром 9 августа на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местные патриоты Украины подняли украинский флаг в память о четверых воинах, погибших 6 августа 2019 в зоне проведения ООС. Слава Украине!» — написал на своей страничке в социальных сетях советник главы Херсонской ОГА Роман Ковалев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одного из погибших морских пехотинцев похоронили на Виннитчине — с 24-летним Сергеем Шандрой прощались на площади Героев Небесной сотни в городе Хмельник.


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