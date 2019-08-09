- 10:48 Целителя Пантелеимона: что нужно и чего нельзя делать в этот день
- 10:45 «Динамо» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч чемпионата Украины
- 10:38 На военных складах в Турции прогремели взрывы: первые детали ЧП
- 10:37 В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым
- 10:15 Настоящий потоп: в сети показали видео ЧП в поезде «Укрзалізниці»
- 10:09 Обращались, как с официантами: пресс-служба Зеленского устроила скандал с журналистами
- 10:01 Химотходы? В Донецке жалуются на массовый мор рыбы в реке Кальмиус
- 09:57 Непобедимый украинский боксер впервые встретился взглядом со своим соперником
- 09:41 Продали воздух на миллионы: в Одессе раскрыли хитрую схему мошенников
- 09:40 Сын Елизаветы II публично унизил свою дочь принцессу Беатрис в день ее рождения
- 09:37 Ожидания и реальность: в сети метким видео сравнили предвыборные обещания Зеленского с его действиями на посту президента
- 09:34 В Крыму подняли флаг Украины в память о погибших на Донбассе морпехах: яркие фото и видео
В Крыму подняли флаг Украины в память о погибших на Донбассе морпехах: яркие фото и видео
В оккупированном Крыму патриоты Украины подняли флаг в память о четверых морских пехотинцах, погибших под обстрелом боевиков на Донбассе в разгар «перемирия».
«Утром 9 августа на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местные патриоты Украины подняли украинский флаг в память о четверых воинах, погибших 6 августа 2019 в зоне проведения ООС. Слава Украине!» — написал на своей страничке в социальных сетях советник главы Херсонской ОГА Роман Ковалев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одного из погибших морских пехотинцев похоронили на Виннитчине — с 24-летним Сергеем Шандрой прощались на площади Героев Небесной сотни в городе Хмельник.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!