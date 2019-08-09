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Украина

Разруха и безнадега: в сети показали свежие фото Донецка

13:17 9 августа 2019 119
ЛЭП в Донецке
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть попали свежие фото мрачной обстановки в районе некогда одной из оживленных транспортных развязок в Донецке — Путиловского моста. Ранее были обнародованы фотографии, показывающие запустение, царящее на Донецкой железной дороге.

Фото в сеть выложил интернет-пользователь lifeindonetsk.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали, во что превратился бывший учебно-тренировочный центр юридического института стадион «Монолит» за годы оккупации Донецка. Территория заросла травой и кустарником, здания разрушены, территории футбольного поля и баскетбольной площадки практически не просматриваются из-за зарослей, трибуны с креслами разбиты.

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