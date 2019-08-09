- 13:34 Доллар снова падает: как долго это будет продолжаться
- 13:32 «Чтобы сохранить ногу, мне ввели мои же стволовые клетки»: в Киеве применяют инновационный метод лечения больных диабетом
- 13:27 Россия входит в период «смуты», силовики фактически взяли Путина в заложники, — Андрей Окара
- 13:18 В Днепре оборвался лифт с женщиной внутри: соседи даже не пытались ей помочь
- 13:17 Разруха и безнадега: в сети показали свежие фото Донецка
- 13:03 «Динамо» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
- 12:59 Позывной «Седой»: умер один из старейших украинских добровольцев
- 12:52 В Николаеве целый микрорайон две недели готовит еду на кострах: детали происшествия
- 12:51 Селена Гомес поставила фанатов в тупик, засветив на пальце «обручальное» кольцо
- 12:41 У Зеленского рассказали о проблемах с переездом Офиса президента с Банковой
- 12:41 Погода в Кирилловке, Затоке, Коблево и на других курортах Украины: прогноз синоптиков на выходные
- 12:39 Стали известны соперники сборной Украины по футболу в спаррингах в Днепре и Запорожье
Разруха и безнадега: в сети показали свежие фото Донецка
В сеть попали свежие фото мрачной обстановки в районе некогда одной из оживленных транспортных развязок в Донецке — Путиловского моста. Ранее были обнародованы фотографии, показывающие запустение, царящее на Донецкой железной дороге.
Фото в сеть выложил интернет-пользователь lifeindonetsk.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали, во что превратился бывший учебно-тренировочный центр юридического института стадион «Монолит» за годы оккупации Донецка. Территория заросла травой и кустарником, здания разрушены, территории футбольного поля и баскетбольной площадки практически не просматриваются из-за зарослей, трибуны с креслами разбиты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.