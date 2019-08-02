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"Груз 200": офицер ВСУ рассказал о потерях боевиков "ДНР"-"ЛНР" на Донбассе
Украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщил, что в июле в зоне проведения операции Объединенных сил погибли 30 пророссийских боевиков, еще 59 получили ранения разной степени тяжести. Ранее «Факты» публиковали видео о том, как оккупанты готовятся к атаке на Донбассе.
Военный пишет, что оккупанты, игнорируя Минские договоренности, почти каждый день провоцировали подразделения Объединенных сил огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.
Напомним, с 21 июля на Донбассе введен очередной режим тишины.
По данным штаба ООС, 1 августа Вооруженные формирования боевиков обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.
Напомним, Украина во втором летнем месяце потеряла 14 бойцов на Донбассе. Это Сергей Майборода. Ирина Шевченко. Эдуард Лобода. Олег Жуков. Владислав Локтионов. Антон Фака. Александр Колодяжный. Владимир Салитра. Дмитрий Лисовол. Богдан Бигус. Александр Бардаль. Роман Джерелейко. Семен Румигин. Никита Скитченко.
Как сообщали «ФАКТЫ», по словам руководителя Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей.
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