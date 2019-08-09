- 21:18 "Роттердам+": суд назначил для экс-чиновника НКРЭКУ залог в 2 миллиона гривен
- 21:12 Причиной радиационного ЧП на полигоне в Архангельской области был взрыв сверхсекретной ракеты
- 20:56 На Полтавщине обнаружили рекордную плантацию опийного мака: зелье оценили в 7 миллиардов гривен
- 20:25 "Их внешний вид отпугивает и беспокоит": во Львове решили помыть всех бомжей
- 20:09 Легкий рецепт аджики от грузинского повара: быстро и вкусно
- 19:56 В Киеве полиция устроила охоту на черный Mitsubishi, водитель которого расстрелял человека на улице
- 19:54 Нибиру столкнется с Землей 10 августа: правда и мифы об этой планете и надвигающемся конце света
- 19:35 Трамп сделал комплимент Зеленскому и заявил, что ждет его в США в ближайшее время
- 18:59 Названы должности, которые "Слуга народа" предлагает оппозиции в Раде
- 18:28 В курортной Кирилловке снова стреляли: три человека получили травмы
- 18:23 Разборка из-за кошки в Одессе: в ход пошли пистолет и слезоточивый газ
- 17:41 На арсенале под Красноярском новые взрывы, есть раненые
"Их внешний вид отпугивает и беспокоит": во Львове решили помыть всех бомжей
В Львове намерены привести в порядок всех бездомных, живущих на улицах города. С такой инициативой выступил городской голова города Андрей Садовый на заседании исполкома Львовского горсовета.
«Есть такая типичная ситуация, когда на скамейках, особенно утром, отдыхают люди, которым негде жить. А их внешний вид на самом деле немного отпугивает и смущает львовян. Продумайте модель, чтобы хотя бы раз в неделю эти люди могли бы посещать баню. У нас у гостиницы есть SPA. Может, „Гранд отель“ присоединится», — заявил он, сообщает Zaxid.net.
Мэр Львова поручил начальнику управления соцзащиты Игорю Кобрину и своему заместителю по гуманитарным вопросам Галине Сличной заняться гигиеной львовских беспризорных.
Как писали «ФАКТЫ», пять лет назад во Львове в связи с резким похолоданием сотрудники Львовского городского центра учета и ночного пребывания бездомных граждан проводили «социальное патрулирование» города. Социальные работники выявляли бездомных граждан как сами, так и по сообщениям горожан. Это было необходимо, чтобы спасти их от обморожения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.