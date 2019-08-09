Общество и люди

"Их внешний вид отпугивает и беспокоит": во Львове решили помыть всех бомжей

В Львове намерены привести в порядок всех бездомных, живущих на улицах города. С такой инициативой выступил городской голова города Андрей Садовый на заседании исполкома Львовского горсовета.

«Есть такая типичная ситуация, когда на скамейках, особенно утром, отдыхают люди, которым негде жить. А их внешний вид на самом деле немного отпугивает и смущает львовян. Продумайте модель, чтобы хотя бы раз в неделю эти люди могли бы посещать баню. У нас у гостиницы есть SPA. Может, „Гранд отель“ присоединится», — заявил он, сообщает Zaxid.net.

Мэр Львова поручил начальнику управления соцзащиты Игорю Кобрину и своему заместителю по гуманитарным вопросам Галине Сличной заняться гигиеной львовских беспризорных.

Как писали «ФАКТЫ», пять лет назад во Львове в связи с резким похолоданием сотрудники Львовского городского центра учета и ночного пребывания бездомных граждан проводили «социальное патрулирование» города. Социальные работники выявляли бездомных граждан как сами, так и по сообщениям горожан. Это было необходимо, чтобы спасти их от обморожения.

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