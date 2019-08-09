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Украина

"Роттердам+": суд назначил для арестованного экс-чиновника НКРЭКУ залог в 2 миллиона гривен

21:18 9 августа 2019 78
Владимир Евдокимов
Инф. «ФАКТОВ»

Соломенский районный суд Киева 9 августа взял под стражу с альтернативой залога в 2 млн грн бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Владимира Евдокимова.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают чиновника в причастности к нанесению 18,83 млрд грн убытков от внедрения формулы «Роттердам плюс».

НАБУ и САП просили суд взять Евдокимова под стражу с альтернативой залога в 50 млн грн. Свое ходатайство прокурор САП Виталий Пономаренко обосновывал тем, что существуют риски препятствование следствию. По его словам, Евдокимов может скрываться от следствия, поскольку 4 из 6 подозреваемых по этому делу уже находятся за границей, сообщает «Слово и Дело».

Также он может незаконно влиять на свидетелей, специалистов, экспертов, других подозреваемых и уничтожить, скрыть или исказить вещи и документы, имеющие значение для расследования. В частности, Евдокимов имеет связи с должностными лицами НКРЭКУ.

Как писали «ФАКТЫ», 8 августа НАБУ задержало бывшего члена НКРЭКУ Евдокимова по делу «Роттердам плюс». Кроме Евдокимова, в деле фигурируют еще шестеро должностных лиц, включая бывшего главу и трех сотрудников НКРЭКУ.

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