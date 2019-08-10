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Трагедия в Одессе: во время урагана на ребенка упала надувная горка с металлическими конструкциями (видео)
В Одессе во время урагана на ребенка, который находился на пляже, упала надувная горка вместе с металлическими конструкциями. При этом мальчик получил многочисленные травмы, передает Украинская служба информации.
Сообщается, что инцидент произошел 9 августа в районе 13-й станции Большого Фонтана, на пляже «Икра».
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По словам очевидцев, во время сильного порыва ветра большая надувная горка не устояла на креплениях и, упав, придавила ребенка.
На место происшествия прибыла полиция и скорая медицинская помощь. О состоянии ребенка пока ничего не сообщается.
Администратор пляжа заявила, что горка не принадлежит им, у нее есть свой хозяин.
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Конструкция, на которой держалась горка ржавая и не надежная. Многих болтов не хватает. Надувная горка практически не была закреплена на металлической стойке.
Также во время порыва ветра в море отнесло надувной «банан» и матрас, а также «снесло» раздевалку, в которой на тот момент находилась женщина.
В отделе коммуникаций регионального Главка Нацполиции пока что не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сказав, что пока она в дежурную часть не поступала.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу на Одессу обрушился ураган, из-за которого было приостановлено движение пяти трамвайных маршрутов.
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