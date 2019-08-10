Происшествия

Трагедия в Одессе: во время урагана на ребенка упала надувная горка с металлическими конструкциями (видео)

В Одессе во время урагана на ребенка, который находился на пляже, упала надувная горка вместе с металлическими конструкциями. При этом мальчик получил многочисленные травмы, передает Украинская служба информации.

Сообщается, что инцидент произошел 9 августа в районе 13-й станции Большого Фонтана, на пляже «Икра».

Также читайте_В Кирилловке появилось новое развлечение: ловля бычков руками (фото)

По словам очевидцев, во время сильного порыва ветра большая надувная горка не устояла на креплениях и, упав, придавила ребенка.

На место происшествия прибыла полиция и скорая медицинская помощь. О состоянии ребенка пока ничего не сообщается.

Администратор пляжа заявила, что горка не принадлежит им, у нее есть свой хозяин.

Также читайте_ Абсолютный штиль: Кирилловка наслаждается тишиной после ужасного шторма (видео)

Конструкция, на которой держалась горка ржавая и не надежная. Многих болтов не хватает. Надувная горка практически не была закреплена на металлической стойке.

Также во время порыва ветра в море отнесло надувной «банан» и матрас, а также «снесло» раздевалку, в которой на тот момент находилась женщина.

В отделе коммуникаций регионального Главка Нацполиции пока что не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сказав, что пока она в дежурную часть не поступала.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу на Одессу обрушился ураган, из-за которого было приостановлено движение пяти трамвайных маршрутов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter