Суд вынес приговор комбату ВСУ, причастному к контрабанде сигарет из оккупированного Донбасса

Происшествия

Суд приговорил к штрафу в 119 тысяч гривен командира 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных силУкраины, подполковника Дмитрия Лысюка за незаконное перемещение и продажу контрабандных сигарет из оккупированных террористами «ЛНР» территорий.

Так, житель Краматорска Александр Куевда в ноябре 2018 года обратился к своему знакомому комбату Лысюку и предложил ему заняться торговлей табачными изделиями, которые будут перемещаться с неподконтрольной территории Луганской области.

При этом подакцизный товар необходимо будет забирать в предварительно оговоренном месте у реки Северский Донец рядом с населенным пунктом Трехизбенка Луганской области, где личный состав 8-го отдельного горно-штурмового батальона выполняет боевые задачи, сообщают Украинские новости.

Подполковник согласился на это предложение и в конце декабря 2018 года забрал у лесопосадки в районе реки Северский Донец и транспортировал на военном грузовом автомобиле 290 ящиков (144 420 пачек) сигарет марки «Marlboro Red» и спрятал их в заброшенном доме в соседнем поселке Боброво.

28−29 декабря 2018 года Лысюк перевез ящики с сигаретами в Соледар (Донецкая область) и продал неустановленным лицам. В январе текущего года военный снова забрал в тайнике еще 150 ящиков (74 920 пачек) с контрабандными сигаретами.

17 января во время получения 2 300 долларов как части денег за проданные сигареты Лысюк с сообщником были задержаны правоохранителями в кафе в Северодонецке.

30 июля оба подсудимых признали свою вину и заключили сделку со следствием. В начале августа текущего года суд признал смягчающим обстоятельством искреннее раскаяние подозреваемых и утвердил сделку с прокуратурой, назначив подсудимым согласованное наказание.

В итоге, Куевда был приговорен к штрафу 161 500 гривен, а комбат Лысюк -к штрафу 119 000 гривен. Кроме того, с них взысканы процессуальные расходы в размере 36 тыс. гривен с каждого. Изъятые ящики контрабандных сигарет суд постановил уничтожить.

Отметим, что Комбат Лысюк был награжден орденом Богдана Хмельницого ІІІ-й степени указом Президента в августе 2017 года.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Одесской области правоохранители обнаружили контрабандные сигареты стоимостью более 50 млн гривен. Преступники наладили поставки в Украину сигарет известных мировых брендов вне таможенного контроля, без уплаты соответствующих обязательных платежей. В дальнейшем дельцы планировали транспортировать продукцию в страны Евросоюза через западные границы Украины.

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