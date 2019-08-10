Продолжение скандала в 210 округе: на заседании суда обнаружены поддельные документы (видео)

Украина

9 августа на судебном заседании Черниговского окружного административного суда адвокат Бориса Приходько — Николай Торбеев предоставил суду поддельный документ в интересах Приходько. Об этом написал на фейсбук-странице кандидат в народные депутаты Сергей Коровченко, который победил на выборах в 210 округе и сейчас борется в судах за то, чтобы ЦИК официально объявила результат выборов.

«Узнав о таких фактах, нами сразу была вызвана полиция и представлены сообщения о совершении преступления. Сегодня будет открыто уголовное производство», — отметил политик.

По словам Коровченко, после завершения судебного заседания адвокат Николай Торбеев бежал из здания суда. «Это каким же нужно быть циничным, чтобы подделывать официальные документы Козелецкого гериатрического пансионата и манипулировать волеизъявлением людей с инвалидностью?!» — написал с возмущением Коровченко.

По словам Коровченко, теперь Николай Торбеев не будет заниматься вопросами фальсификации результатов выборов и защиты интересов Приходько: «Ему придется собирать доказательства, чтобы получить ограничение, а не лишение свободы на 5 лет».

Напомним, только на 210 округе ЦИК до сих пор официально не объявила победителя выборов.

6 августа после перерыва ЦИК продолжила свою работу в режиме заседания, во время которого приняла протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об итогах голосования на округе № 210 с пометкой «уточненный», который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа по исполнению решения суда.

Протокол ОИК № 210 стал последним из 199 привезенных окружными комиссиями в ЦИК оригиналов протоколов по итогам голосования на внеочередных выборах нардепов 21 июля.

Согласно информации на сайте ЦИК, по результатам подсчета голосов избирателей в округе № 210 победил самовыдвиженец Сергей Коровченко, за которого отдали свои голоса 21,24% избирателей (16 тыс. 541 голосов). При этом его ближайший конкурент, самовыдвиженец Борис Приходько, получил поддержку 21,11% избирателей (16 тыс. 440 голосов).

9 августа состоялось заседание Черниговского окружного суда, где рассматривался иск Бориса Приходько о признании недействительными результатов выборов на участке номер 740 243, который находится на территории Козелецкого гериатрического пансионата. Как сообщали СМИ, для подготовки иска штаб Приходько использовал сфальсифицированные заявления 17 жителей пансионата о том, что происходили нарушения. В ходе расследования с участием СМИ, правозащитников и депутатов областного совета было выявлено, что работники штаба Приходько у больных обманом выманили чистые листы с подписями. Сами же лица, чьи заявления фигурируют в иске тоже подтвердили, что подписи получены на чистом листе путем обмана.

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