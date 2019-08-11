Тушите не пожары, а протесты: новую политику Кремля высмеяли забавной карикатурой

Мир

Карикатурист Андрей Петренко высмеял последние события в России, где борясь с массовыми протестами граждан, власти, похоже, забыли об экологическом бедствии в Сибири и других регионах.

Художник подчеркивает: российскому руководству мало интересны проблемы горящей тайги (равно как и наводнения в Иркутской области, а также новая зона бедствия в Архангельской области). Единственное, на чем сконцентрировано внимание власть имущих, это массовые митинги в российской столице.

Также в карикатуре нашло отражение последнее «революционное» предложение от депутата Госдумы Николая Валуева. Он посоветовал перенаправить воду из затопленных районов на тушение пожаров в тайге.

Напомним, в России из медиа практически пропала тема пострадавших от наводнения населенных пунктов, а также мало уделяется внимание мрачным последствиям все еще не потушенных пожаров в Сибири.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter